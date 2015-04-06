Descontinuado
MCM1350/12
Potencia para tus canciones
Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Esta microcadena de Philips también reproduce CD de MP3 y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 W RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.