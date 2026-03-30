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Descontinuado

Multigroom series 3000Cara y cabello 8 en 1

MG3730/15

1 premio

Recortador todo en uno
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
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Recortador 8 en 1

Recortador todo en uno

  • 8 herramientas

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Hasta 60 min de autonomía

  • Accesorios enjuagables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, desafilan ni oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, desafilan ni oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.

Recorta y da forma a tu cara y cabello con las 8 herramientas

Recorta y da forma a tu cara y cabello con las 8 herramientas

Este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente al pelo de la cara y el cabello.

Garantiza un recorte uniforme

Garantiza un recorte uniforme

Disfruta de un corte suave y uniforme incluso con el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero del barbero y recortador corporal consiguen líneas limpias y rectas para obtener un acabado perfecto.

Especificaciones técnicas

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Premios

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