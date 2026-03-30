Descontinuado
MG3730/15
8 herramientas
Cuchillas autoafilables de acero
Hasta 60 min de autonomía
Accesorios enjuagables
Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.
Este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente al pelo de la cara y el cabello.
Disfruta de un corte suave y uniforme incluso con el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero del barbero y recortador corporal consiguen líneas limpias y rectas para obtener un acabado perfecto.
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