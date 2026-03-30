Descontinuado
MG5730/15
11 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Este recortador todo en uno dispone de la avanzada tecnología DualCut para obtener la máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 11 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
Conseguí líneas perfectas y rectas y recortá de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero del cortabarba. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.