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  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
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  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados
  • Estilo y precisión avanzados

Descontinuado

Multigroom series 5000Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

MG5730/15

Estilo y precisión avanzados
Diseñá tu propio look con este recortador versátil, que incluye 11 accesorios de calidad para dar estilo a tu rostro, cabello y cuerpo. Sus cuchillas DualCut brindan la máxima precisión y el mango antideslizante de goma mejora la comodidad y el control.
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Recortador 11 en 1 para máxima versatilidad

Estilo y precisión avanzados

  • 11 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 80 minutos de autonomía

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Este recortador todo en uno dispone de la avanzada tecnología DualCut para obtener la máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.

11 piezas para recortar la cara y la cabeza

11 piezas para recortar la cara y la cabeza

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 11 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Conseguí líneas perfectas y rectas y recortá de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero del cortabarba. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

Especificaciones técnicas

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