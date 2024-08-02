Descontinuado
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Todo el sabor sin complicaciones
Crujiente por fuera, tierno por dentro: la exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin sacrificar el sabor. Solo tienes que ajustar el tiempo y la temperatura para disfrutar de deliciosos y saludables aperitivos y acompañamientos en menos de 15 minutos.
Facilidad de uso
Ahorro de tiempo y energía
Menos aceite
Tiempo y temperatura ajustables
Ahora puedes preparar comidas deliciosas sin sentirte culpable, ya que no necesitas añadir aceite para disfrutar de comidas saludables y con el mismo sabor.
Freír con aire, hornear, hacer a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta fácilmente el tiempo y la temperatura a través de 12 métodos de cocción diferentes, entre ellos, recalentamiento rápido, descongelación y deshidratación.
Descubre miles de recetas gratuitas y ajustes específicos para tu Airfryer. El 93 % de los usuarios afirma que la aplicación HomeID ayuda a cocinar.**
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.
Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.