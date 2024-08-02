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Descontinuado

Serie 1000Airfryer serie 1000 de 4,2 l

NA120/00

Todo el sabor sin complicaciones

Crujiente por fuera, tierno por dentro: la exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin sacrificar el sabor. Solo tienes que ajustar el tiempo y la temperatura para disfrutar de deliciosos y saludables aperitivos y acompañamientos en menos de 15 minutos.

Ver todos los beneficios

Deliciosamente crujiente con la tecnología RapidAir

Todo el sabor sin complicaciones

  • Facilidad de uso

  • Ahorro de tiempo y energía

  • Menos aceite

  • Tiempo y temperatura ajustables

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

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Ahora puedes preparar comidas deliciosas sin sentirte culpable, ya que no necesitas añadir aceite para disfrutar de comidas saludables y con el mismo sabor.

12 métodos de cocción en un práctico aparato

12 métodos de cocción en un práctico aparato

Freír con aire, hornear, hacer a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta fácilmente el tiempo y la temperatura a través de 12 métodos de cocción diferentes, entre ellos, recalentamiento rápido, descongelación y deshidratación.

Sabrosas recetas adaptadas a tu Airfryer en nuestra aplicación HomeID

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Descubre miles de recetas gratuitas y ajustes específicos para tu Airfryer. El 93 % de los usuarios afirma que la aplicación HomeID ayuda a cocinar.**

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Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.

  2. Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.