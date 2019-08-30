NT1650/16
Comodidad total sin tirones
Sistema de protección
Completamente lavable, pila AA
Llega fácilmente al pelo no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo de forma cómoda. Asegúrate de que las fosas nasales están limpias antes de su uso, inserta con cuidado el recortador en el interior de la nariz no más de 0,5 cm y hazlo circular lentamente. Al recortar el pelo de las orejas, asegúrate de que las orejas no tienen cera.
Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.