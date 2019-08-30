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Nose trimmer series 1000Recortador para nariz y orejas

NT1650/16

Máxima comodidad sin tirones
El recortador para nariz de la serie 1000 de Philips recorta cómodamente el vello no deseado de la nariz y las orejas. La nueva tecnología PrecisionTrim y el sistema de protección garantizan un recorte sencillo y eficaz sin tirones.
Ver todos los beneficios

Recorta el vello de la nariz y las orejas con la máxima comodidad

Máxima comodidad sin tirones

  • Comodidad total sin tirones

  • Sistema de protección

  • Completamente lavable, pila AA

Recorta el pelo de la nariz y las orejas

Recorta el pelo de la nariz y las orejas

Llega fácilmente al pelo no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo de forma cómoda. Asegúrate de que las fosas nasales están limpias antes de su uso, inserta con cuidado el recortador en el interior de la nariz no más de 0,5 cm y hazlo circular lentamente. Al recortar el pelo de las orejas, asegúrate de que las orejas no tienen cera.

Recorte fácil y eficaz sin cortes ni rasguños

Recorte fácil y eficaz sin cortes ni rasguños

Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.

Recorte sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Recorte sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.

Especificaciones técnicas

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