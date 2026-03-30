Avanzado sistema de protección contra tirones, cortes y rasguños

Con la revolucionaria tecnología ProtecTube, la cuchilla está protegida por una lámina protectora ultrafina con puntas redondeadas para evitar irritaciones en la piel. Además, la cuchilla se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atrapado entre los dos elementos de corte que se mueven por separado, por lo que la ausencia de tirones está garantizada.