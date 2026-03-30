Descontinuado
NT3160/10
Sin tirones, garantizado
Sistema de protección, ángulo perfecto
Completamente lavable, pila AA
2 peines-guía para las cejas, funda
Con la revolucionaria tecnología ProtecTube, la cuchilla está protegida por una lámina protectora ultrafina con puntas redondeadas para evitar irritaciones en la piel. Además, la cuchilla se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atrapado entre los dos elementos de corte que se mueven por separado, por lo que la ausencia de tirones está garantizada.
El recortador para nariz de Philips se ha diseñado con un ángulo perfecto para llegar fácilmente al vello del interior del oído y la nariz, y también para las cejas. Con el recortador para nariz de Philips, puedes estar seguro de que todo el vello no deseado se eliminará eficazmente.
La cuchilla y el sistema de protección cuentan con ranuras de corte ultraprecisas y afiladas para garantizar que todo el vello se corta de manera rápida y eficaz.