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cortapelos, córtate el pelo tú mismo

QC5560/15

Córtate el pelo, incluso en zonas difíciles de alcanzar

El exclusivo cabezal giratorio de 180° de este cortapelos de Philips facilita el acceso incluso a las zonas más difíciles. Así podrá realizar un corte de pelo perfectamente uniforme y preciso en todo momento.

Ver todos los beneficios

con cabezal con giro de 180°

Córtate el pelo, incluso en zonas difíciles de alcanzar

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 8 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil.

Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil.

El cabezal giratorio te proporciona un control total del ángulo del cortacabello para que puedas girar el cabezal y llegar incluso a las zonas más difíciles con facilidad.

8 posiciones de largo desde 0,5 a 15 mm.

8 posiciones de largo desde 0,5 a 15 mm.

Girá la rueda de ajuste integrada bajo el cabezal de la cortadora para seleccionar y fijar la configuración de largo que quieras. El peine ajustable proporciona 8 posiciones de largo, desde 3 a 15 mm, con 2 mm precisos entre cada posición, o bien, podés usarla sin peine para un corte al ras de 0,5 mm.

Puntas redondeadas y peines que evitan la irritación de la piel

Puntas redondeadas y peines que evitan la irritación de la piel

Los bordes redondeados de las cuchillas y los peines-guía están diseñados para evitar arañazos en la piel y disfrutar de un corte más cómodo.

Especificaciones técnicas

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