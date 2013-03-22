8 posiciones de largo desde 0,5 a 15 mm.

Girá la rueda de ajuste integrada bajo el cabezal de la cortadora para seleccionar y fijar la configuración de largo que quieras. El peine ajustable proporciona 8 posiciones de largo, desde 3 a 15 mm, con 2 mm precisos entre cada posición, o bien, podés usarla sin peine para un corte al ras de 0,5 mm.