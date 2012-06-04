Descontinuado
QS6140/15
Expresá tu estilo
Creá el look exacto que deseás con Styleshaver. Con un solo giro, este recortador de barba con doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta una barba de 3 días o un afeitado al ras, incluso en barbas duras.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
50 min de uso inalámbrico/4 h de carga
Afeitadora de doble lámina
La potente batería de iones de litio dura hasta 50 minutos tras cargarla durante 4 horas. Una carga rápida de 10 minutos proporciona 10 minutos de afeitado, de forma que el aparato siempre estará listo cuando lo necesites.
Recorta y afeita la barba donde quieras, en seco o en húmedo. Cuando hayas acabado, solo tienes que enjuagarla debajo del grifo.
El recortador grande para barba y barba de 3 días (32 mm) de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente la longitud que desea. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El recortador metálico posee bordes redondeados suaves con la piel garantizando un corte preciso y uniforme.