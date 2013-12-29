Descontinuado
QS6141/32
Crea tu estilo
Crea tu estilo con la Philips StyleShaver. Con solo girar la muñeca este perfilador de barba y afeitadora con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba de 2 días perfecta, hasta una barba definida o un afeitado apurado.
Intervalos de 0,5 mm
Recortador de doble cara
75 min de uso sin cable/4 h de carga
Afeitadora de doble lámina
El recortador totalmente metálico (32 mm) y el peine-guía con 12 posiciones de longitud ajustables permiten obtener fácilmente la longitud de barba que desees. Bloquea tu posición de ajuste perfecta con la rueda de ajuste. El duradero recortador metálico con bordes redondeados suaves con la piel garantiza un corte preciso y uniforme.
La nueva afeitadora con doble lámina permite un afeitado elegante. El recortador central recoger los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.
Debajo del peine-guía ajustable hay un recortador con doble extremo totalmente metálico. Utiliza el lado de 32 mm para obtener un recorte de alto rendimiento y el de 15 mm para obtener detalles precisos en las zonas difíciles de alcanzar. Las puntas redondeadas garantizan un contacto suave con la piel. Los elementos de corte más finos proporcionan un corte apurado con resultados perfectos: excelentes para detalles pequeños o zonas como debajo de la nariz o alrededor de la boca.