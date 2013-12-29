Recortador totalmente metálico de 32 mm o 15 mm para unos detalles perfectos

Debajo del peine-guía ajustable hay un recortador con doble extremo totalmente metálico. Utiliza el lado de 32 mm para obtener un recorte de alto rendimiento y el de 15 mm para obtener detalles precisos en las zonas difíciles de alcanzar. Las puntas redondeadas garantizan un contacto suave con la piel. Los elementos de corte más finos proporcionan un corte apurado con resultados perfectos: excelentes para detalles pequeños o zonas como debajo de la nariz o alrededor de la boca.