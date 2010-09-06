Descontinuado
QT4022/15
Cortabarba para un look de barba de 3 dias
Este cortabarba de Philips proporciona un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de carbono tipo diamante
60 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Solo seleccione y asegure el largo que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, en pasos precisos de 0,5 mm.
Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.
El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.