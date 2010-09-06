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Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Cortabarba resistente al agua

QT4022/15

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

Este cortabarba de Philips proporciona un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.

Ver todos los beneficios

Protege la piel

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de carbono tipo diamante

  • 60 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm

Solo seleccione y asegure el largo que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, en pasos precisos de 0,5 mm.

Posición de 0,5 mm para una perfecta barba de 3 días, todos los días.

Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.

El indicador de la batería muestra el estado de la misma (baja/llena)

El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.

Especificaciones técnicas

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