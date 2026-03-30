Disfruta de un afeitado apurado

Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 10 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada 2 años.