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SensoTouch RQ1150 afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco

Descontinuado

Asistencia técnica

SensoTouch RQ1150 afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco

RQ1150/16

SensoTouch RQ1150 afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco

Descontinuado

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  • Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía paso a paso
    Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía paso a paso

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Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 41.3 MB
  • 19 April 2022

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 289.3 kB
  • 13 April 2022

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