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SensoTouch RQ1150 afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco
Descontinuado
Asistencia técnica
RQ1150/16
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido