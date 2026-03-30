Descontinuado
S1070/04
Sistema de protección para la piel
Cuchillas autoafilables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Cortapatillas desplegable
Elegí tu afeitada. Gracias al sello Aquatec Wet & Dry, podés optar por una cómoda afeitada rápida en seco, o bien afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Disfrutá de un afeitado cómodo en seco o húmedo. Nuestro sistema de cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel, protegiéndola de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex con 3 movimientos independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que garantiza un contacto cerca de la piel para lograr un afeitado al ras, incluso en zonas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
El 90% de los consumidores no experimenta tirones en el vello facial, probado en China en el 2016