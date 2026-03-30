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  • Afeitado seguro en seco y húmedo
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S1070/04

Afeitado seguro en seco y húmedo
Ahora podés disfrutar de un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar tu piel. Usá AquaTouch con gel o espuma para afeitar y aumentá la comodidad en la piel. El sello Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y seguro. También podés afeitarte en seco de forma sencilla y conveniente
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Diseñada para evitar cortes y rasguños

Afeitado seguro en seco y húmedo

  • Sistema de protección para la piel

  • Cuchillas autoafilables

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Cortapatillas desplegable

Disfrutá de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Disfrutá de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Elegí tu afeitada. Gracias al sello Aquatec Wet & Dry, podés optar por una cómoda afeitada rápida en seco, o bien afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Cuchillas autoafilables de precisión para un afeitado confiable y al ras

Cuchillas autoafilables de precisión para un afeitado confiable y al ras

Disfrutá de un afeitado cómodo en seco o húmedo. Nuestro sistema de cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel, protegiéndola de cortes y rasguños.

Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Los cabezales Flex con 3 movimientos independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que garantiza un contacto cerca de la piel para lograr un afeitado al ras, incluso en zonas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. El 90% de los consumidores no experimenta tirones en el vello facial, probado en China en el 2016