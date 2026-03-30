S1121/41
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Se abre con un toque
Consigue un afeitado apurado y cómodo con esta afeitadora de Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada pelo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Disfruta de un afeitado cómodo y apurado gracias a unos cabezales que flotan en 3 direcciones y se ajustan a las curvas del rostro para garantizar un contacto suave con la piel sin ejercer mucha presión.
Consigue un afeitado cómodo en seco o más refrescante en húmedo con gel o espuma, incluso bajo la ducha.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.