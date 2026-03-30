Descontinuado
S1520/04
Sistema de cuchillas CloseCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Cortapatillas desplegable
Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Afeitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina