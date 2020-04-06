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Descontinuado

Auriculares intrauditivos con micrófono

S3/00

Increíble sonido de auriculares intrauditivos

Estos auriculares intrauditivos para audiófilos se ajustan a un entorno acústico espacioso y natural con una comodidad y un ajuste excepcionales. Los cables de par trenzado y los conectores MMCX incluidos permiten que cada magnífico detalle brille cuando conectás tu reproductor de alta resolución.

Ver todos los beneficios

Estés donde estés

Increíble sonido de auriculares intrauditivos

  • Híbrido de tres posiciones

  • arquitectura acústica

  • Audio de alta resolución

Diseño hermoso. Funda de viaje incluida

La cubierta metálica de los auriculares de alta calidad tiene un acabado con un brillo atractivo y lleva el logotipo Fidelio grabado en letras metálicas en relieve. La funda de viaje incluida te ayuda a proteger contra rayones cuando no los utilizás.

Cubiertas de las almohadillas con espuma viscoelástica Comply™ en talla S, M y L

Conectate a cualquier fuente, de un teléfono a un amplificador de auriculares

Sumergite en tus álbumes favoritos de la manera en que te gusta escucharlos. Los cables desmontables de par trenzado de baja impedancia minimizan la distorsión y revelan más detalles en tu música. Se incluyen los conectores MMCX para conectarse a dispositivos de audio de alta resolución.

Especificaciones técnicas

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