Conectate a cualquier fuente, de un teléfono a un amplificador de auriculares

Sumergite en tus álbumes favoritos de la manera en que te gusta escucharlos. Los cables desmontables de par trenzado de baja impedancia minimizan la distorsión y revelan más detalles en tu música. Se incluyen los conectores MMCX para conectarse a dispositivos de audio de alta resolución.