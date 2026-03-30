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Todas las series

  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel
  • Afeitado potente y suave con la piel

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S5588/17

Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta aún más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la densidad del pelo y se adapta para ofrecer una mayor comodidad para la piel.
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La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor adaptador de corriente

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Cortapatillas desplegable incorporado

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada** para obtener un acabado limpio y cómodo.

Una afeitadora con la potencia necesaria para domar las barbas

Una afeitadora con la potencia necesaria para domar las barbas

La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Sigue los contornos del rostro

Sigue los contornos del rostro

Diseñada para seguir los contornos de la cara, esta afeitadora eléctrica de Philips dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para un afeitado cómodo y apurado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.