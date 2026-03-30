S5588/17
Cuchillas SteelPrecision
Sensor adaptador de corriente
Cabezales flexibles de 360 grados
Cortapatillas desplegable incorporado
Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada** para obtener un acabado limpio y cómodo.
La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.
Diseñada para seguir los contornos de la cara, esta afeitadora eléctrica de Philips dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para un afeitado cómodo y apurado.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.