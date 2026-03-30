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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S5898/17

Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips se ha diseñado para hombres que desean un afeitado diario potente y cómodo. Corta eficazmente incluso barbas de tres días gracias a la tecnología SkinIQ, que se adapta a la densidad del vello para un afeitado potente, cómodo y uniforme.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor Power Adapt

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Cortapatillas desplegable incorporado

  • Hasta 5 años de garantía**

Corte apurado y eficaz en cada pasada

Corte apurado y eficaz en cada pasada

Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Este sensor inteligente identifica la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia durante el afeitado. Ayuda a que la afeitadora rinda de forma eficaz en las zonas donde el vello es más grueso o denso, para que disfrutes de un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.

Sigue los contornos faciales para un contacto con la piel óptimo.

Sigue los contornos faciales para un contacto con la piel óptimo.

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para no perder el contacto con la piel en cada curva de la cara y la cabeza. Esto ayuda a conseguir un afeitado en profundidad con mayor comodidad, incluso en zonas difíciles como el cuello y la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  2. 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​