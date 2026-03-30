Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Este sensor inteligente identifica la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia durante el afeitado. Ayuda a que la afeitadora rinda de forma eficaz en las zonas donde el vello es más grueso o denso, para que disfrutes de un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.