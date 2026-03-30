S5898/17
Cuchillas SteelPrecision
Sensor Power Adapt
Cabezales flexibles de 360 grados
Cortapatillas desplegable incorporado
Hasta 5 años de garantía**
Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.
Este sensor inteligente identifica la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia durante el afeitado. Ayuda a que la afeitadora rinda de forma eficaz en las zonas donde el vello es más grueso o denso, para que disfrutes de un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para no perder el contacto con la piel en cada curva de la cara y la cabeza. Esto ayuda a conseguir un afeitado en profundidad con mayor comodidad, incluso en zonas difíciles como el cuello y la mandíbula.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.