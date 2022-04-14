Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Afeitadoras para el rostro
Todas las series
Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
S7310/12
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Pasaporte ecológico - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (13)
¿Qué sistema es compatible con la afeitadora Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips serie 7000?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Mi sistema Philips SmartClean rebosa
El conector de carga de mi Philips SmartClean no encaja
Mi sistema Philips SmartClean no funciona
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.