Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Disfruta de un afeitado más cómodo con los anillos SkinGlide antifricción revestidos con microesferas. Miles de diminutas esferas redondas similares al cristal reducen la fricción y la resistencia a la superficie entre la afeitadora y la piel. Esto permite disfrutar del afeitado con un deslizamiento suave y fácil, y ayuda a proteger contra la irritación de la piel.