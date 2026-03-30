ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada
  • Deslizamiento suave, afeitada delicada

Descontinuado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7310/12

2 Premios

Deslizamiento suave, afeitada delicada
La serie 7000 de Philips protege contra los principales signos de irritación de la piel. Los anillos SkinGlide con recubrimiento antifricción permiten que la afeitadora se deslice sin esfuerzo por la cara. Sus hojas entregan una afeitada al ras y protegen la piel, incluso cuando tenés poca barba.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

La afeitadora n.º 1 de Philips para pieles sensibles*

Deslizamiento suave, afeitada delicada

  • Anillos SkinGlide

  • Cuchillas GentlePrecisionPRO

  • Recortador de precisión SmartClick

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Disfruta de un afeitado más cómodo con los anillos SkinGlide antifricción revestidos con microesferas. Miles de diminutas esferas redondas similares al cristal reducen la fricción y la resistencia a la superficie entre la afeitadora y la piel. Esto permite disfrutar del afeitado con un deslizamiento suave y fácil, y ayuda a proteger contra la irritación de la piel.

Las cuchillas protegen la piel y apuran incluso con barba de 3 días

Las cuchillas protegen la piel y apuran incluso con barba de 3 días

Nuestro sistema de corte actualizado cuenta con una tecnología de protección de la piel diseñada para cortar solo el pelo, no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para conseguir un afeitado suave y apurado, incluso con barba de 3 días.

Los cabezales flexibles de 5 direcciones siguen los contornos con menos presión

Los cabezales flexibles de 5 direcciones siguen los contornos con menos presión

Los cabezales de nuestra afeitadora se flexionan fácilmente en 5 direcciones, siguiendo suavemente los contornos de la cara y el cuello. Se requiere menos presión para conseguir un afeitado apurado y se minimiza el estrés para la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips

  2. Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014