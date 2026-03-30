Descontinuado
S7310/12
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecisionPRO
Recortador de precisión SmartClick
Disfruta de un afeitado más cómodo con los anillos SkinGlide antifricción revestidos con microesferas. Miles de diminutas esferas redondas similares al cristal reducen la fricción y la resistencia a la superficie entre la afeitadora y la piel. Esto permite disfrutar del afeitado con un deslizamiento suave y fácil, y ayuda a proteger contra la irritación de la piel.
Nuestro sistema de corte actualizado cuenta con una tecnología de protección de la piel diseñada para cortar solo el pelo, no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para conseguir un afeitado suave y apurado, incluso con barba de 3 días.
Los cabezales de nuestra afeitadora se flexionan fácilmente en 5 direcciones, siguiendo suavemente los contornos de la cara y el cuello. Se requiere menos presión para conseguir un afeitado apurado y se minimiza el estrés para la piel.
Premios
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips
Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014