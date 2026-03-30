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Descontinuado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S9031/12

1 premio

Perfección en cada pasada
La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de reconocimiento de contorno ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara y el sistema V-track orienta el vello en la posición de cortado óptima para obtener un afeitado más apurado.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Corta hasta un 20 % más de pelo* en una sola pasada

Perfección en cada pasada

  • Cuchillas V-track Precision

  • Cabezales ContourDetect 8 direcciones

  • Recortador de precisión SmartClick

Las cuchillas guían el vello a la posición perfecta para un afeitado apurado

Las cuchillas guían el vello a la posición perfecta para un afeitado apurado

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.

Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sistema Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en húmedo con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612383
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con SensoTouch