Descontinuado
S9031/12
Cuchillas V-track Precision
Cabezales ContourDetect 8 direcciones
Recortador de precisión SmartClick
Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.
Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.
Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sistema Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en húmedo con gel o espuma, incluso en la ducha.
Premios
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con SensoTouch