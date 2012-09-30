Descontinuado
SBM130ORG/00
Altavoz portátil todo en uno
Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD, USB y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.
Naranja
USB
Solo tienes que cargar el dispositivo USB o la tarjeta microSD con el contenido que desees, conectarlos al reproductor y no tendrás que preocuparte de nuevo de quedarte sin opciones de entretenimiento.