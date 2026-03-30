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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descontinuado

Philips AventSelección para recién nacidos

SCD371/00

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
La práctica colección SCD371/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic+ (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses.
Ver todos los beneficios

Fácil de limpiar para una higiene perfecta

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • Classic+ (nuevo)

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente se integra ahora en la tetina, con lo que resulta más fácil montar el biberón correctamente. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la barriguita del bebé.

El malestar se reduce, especialmente por la noche

El malestar se reduce, especialmente por la noche

El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón clásico Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*

El bebé controla el flujo de leche para reducir las regurgitaciones, los eructos y los gases

El bebé controla el flujo de leche para reducir las regurgitaciones, los eructos y los gases

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones.