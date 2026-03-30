Descontinuado
SCF045/27
Dos piezas
Flujo variable
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE