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  • Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF124/01

Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé

Ayuda a satisfacer las necesidades básicas de tu pequeño en todo momento con el chupete Philips Avent Classic. Disponible en una gama de colores, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Elegante diseño. Su disco transparente deja ver la cara del bebé.

Diseñado para las necesidades diarias de tu bebé

  • Para mayor comodidad

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  4. Fabricante del año (2014)

  5. Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012