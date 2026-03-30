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Descontinuado

Philips AventChupetes ventilados decorados

SCF133/32

Mayor aireación para pieles sensibles
Las tetinas ortodónticas, flexibles y simétricas de Avent respetan el desarrollo natural del paladar del bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes Avent son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Discos ventilados y diseños modernos.

Mayor aireación para pieles sensibles

  • 6-18 meses

Anilla de seguridad

Anilla de seguridad

Para quitar fácilmente el chupete Philips Avent en cualquier momento

Tetina de silicona anatómica

Tetina de silicona anatómica

Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.

Tetinas suaves de silicona

Tetinas suaves de silicona

La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 