Diseñado para que el bebé tenga un mayor contacto con la piel

La forma de mariposa ultrafina de nuestros protectores de pezones se ha diseñado para que el bebé tenga un contacto piel con piel. Gracias a esta forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también la barbilla, para que el bebé pueda oler el aroma de la madre y tocar su piel. Solo tiene que colocar el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que el bebé enganche correctamente toda la areola. Fomente el vínculo con su pequeño a la vez que protege sus pezones.