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  • Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*
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Philips AventProtector para pezones

SCF153/03

Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*
Las protecciones de pezones están diseñadas para ayudarle a dar el pecho cuando padece molestias en los pezones o problemas con el enganche. La forma de mariposa ultracompacta permite que el bebé tenga contacto con el pecho y le ayuda a mantener el vínculo.
Ver todos los beneficios

Enganche fácil y suave con la piel del bebé

Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*

  • Mayor contacto con la piel

  • Protegen de irritaciones

  • Mediano (21 mm)

  • 2 uds.

Diseñado para que el bebé tenga un mayor contacto con la piel

Diseñado para que el bebé tenga un mayor contacto con la piel

La forma de mariposa ultrafina de nuestros protectores de pezones se ha diseñado para que el bebé tenga un contacto piel con piel. Gracias a esta forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también la barbilla, para que el bebé pueda oler el aroma de la madre y tocar su piel. Solo tiene que colocar el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que el bebé enganche correctamente toda la areola. Fomente el vínculo con su pequeño a la vez que protege sus pezones.

Diseñado para ayudar con los problemas para engancharse

Diseñado para ayudar con los problemas para engancharse

Hemos diseñado nuestros protectores de pezones para ayudar con los problemas para engancharse iniciales y para prolongar la lactancia*. Para las madres con pezones planos e invertidos y los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones tiene la forma de un pezón para favorecer el enganche, que mantiene su posición protuberante durante las pausas de la toma del bebé.

Diseñados para pezones sensibles, irritados o doloridos

Diseñados para pezones sensibles, irritados o doloridos

Los protectores de pezones se han diseñado para ofrecer comodidad y hacer que las tomas sean más agradables si tiene los pezones irritados, agrietados o doloridos. Pueden ayudar a reducir el roce y el estiramiento de los pezones durante la lactancia, para que pueda proporcionar la mejor leche a su bebé de forma cómoda.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o doloridos y algunos bebés con problemas para engancharse

  2. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  3. Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.