Descontinuado
SCF176/22
Con anilla que brilla en la oscuridad
6-18 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Sabemos que conseguir que su bebé se vuelva a dormir es importante. Nuestra exclusiva anilla que brilla en la oscuridad le ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender la luz.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Exponga las anillas a la luz antes de utilizarlas para que brillen en la oscuridad.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)