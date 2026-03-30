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  • Calmante cómodo a la hora de dormir
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Descontinuado

Philips AventChupete nocturno

SCF176/22

Calmante cómodo a la hora de dormir
Calme a su bebé a la hora de dormir al bebé con el chupete Philips Avent Classic Nocturno: su anilla que brilla en la oscuridad hace que sea más fácil encontrarlo de noche. Mientras duerme, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Exclusiva anilla que brilla en la oscuridad

Calmante cómodo a la hora de dormir

  • Con anilla que brilla en la oscuridad

  • 6-18 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Encuentre la anilla que brilla en la oscuridad de forma más fácil a la hora de dormir

Encuentre la anilla que brilla en la oscuridad de forma más fácil a la hora de dormir

Sabemos que conseguir que su bebé se vuelva a dormir es importante. Nuestra exclusiva anilla que brilla en la oscuridad le ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender la luz.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Exponga las anillas a la luz antes de utilizarlas para que brillen en la oscuridad.

  2. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  3. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  5. Fabricante del año (2014)