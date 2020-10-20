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Chupetes
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Pinza para chupete
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF185/00
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Manual de instrucciones
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
¿Cómo debo limpiar la pinza para chupete?
¿Dónde debo colocar la pinza para chupete?
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