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Chupetes
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Philips Avent Chupete ultra soft
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SCF226/20
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
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