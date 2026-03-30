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  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
  • El chupete más suave para la piel sensible de su bebé

Philips AventChupete ultra soft

SCF227/22

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel más sensible con el chupete Philips Avent ultra soft. El escudo suave* y flexible del chupete se adapta a las curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel para una mayor tranquilidad y comodidad.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Escudo flexible para un ajuste confortable

El chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • ultrasuave y flexible

  • 6-18 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Escudo suave y flexible para reducir las marcas y la irritación en la piel

Escudo suave y flexible para reducir las marcas y la irritación en la piel

La piel sensible requiere mayores cuidados. Nuestra tecnología de escudo permite a este chupete seguir las curvas naturales de la cara del bebé para que el ajuste sea cómodo. Su pequeño tendrá menos marcas e irritación en la piel.

Escudo redondeado para mayor comodidad a diario

Escudo redondeado para mayor comodidad a diario

Nuestro escudo redondeado minimiza la presión para ofrecer tranquilidad y suavidad sobre las mejillas del bebé.

Adorado por bebés de todo el mundo*

Adorado por bebés de todo el mundo*

Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Desarrollado en colaboración con madres y profesionales de la salud

  2. Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  3. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  5. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  6. El 85 % de las madres que participaron en la encuesta consideraron que este chupete era más suave que los ocho modelos comparables de otras marcas líderes; estudio independiente, EE. UU., febrero de 2017.