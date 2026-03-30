SCF227/22
ultrasuave y flexible
6-18 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
La piel sensible requiere mayores cuidados. Nuestra tecnología de escudo permite a este chupete seguir las curvas naturales de la cara del bebé para que el ajuste sea cómodo. Su pequeño tendrá menos marcas e irritación en la piel.
Nuestro escudo redondeado minimiza la presión para ofrecer tranquilidad y suavidad sobre las mejillas del bebé.
Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Desarrollado en colaboración con madres y profesionales de la salud
Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
El 85 % de las madres que participaron en la encuesta consideraron que este chupete era más suave que los ocho modelos comparables de otras marcas líderes; estudio independiente, EE. UU., febrero de 2017.