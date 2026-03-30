Descontinuado
SCF260/22
220-240V
Sólo tiene que elegir la opción que prefiere y la tecnología iQ calculará el tiempo necesario para calentar la comida de su bebé de la forma más adecuada.
La pantalla digital es fácil de usar y le ofrece información sobre el proceso de esterilización.
La comidas se calientan de forma uniforme y equilibrada y el sistema se apaga automáticamente para evitar que se sobrecalienten.
Excepción: no se recomienda su uso con la mamadera Philips Avent de polipropileno de 330ml.