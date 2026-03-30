ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Sistema rápido e inteligente
  • Sistema rápido e inteligente
  • Sistema rápido e inteligente
  • Sistema rápido e inteligente
  • Sistema rápido e inteligente
  • Sistema rápido e inteligente

Descontinuado

Philips AventCalentador de mamaderas digital

SCF260/22

Sistema rápido e inteligente
El novedoso calentador digital de mamaderas y alimentos mantiene la temperatura de la comida del bebé de forma segura con una avanzada tecnología que calcula automáticamente el tiempo de calentamiento. Simplemente configure un par de opciones y el calentador de mamaderas iQ se encargará del resto.
Ver todos los beneficios

Sistema rápido e inteligente

  • 220-240V

Ultra rápido, con múltiples opciones de calentamiento

Ultra rápido, con múltiples opciones de calentamiento

Sólo tiene que elegir la opción que prefiere y la tecnología iQ calculará el tiempo necesario para calentar la comida de su bebé de la forma más adecuada.

Señal de aviso cuando la comida está lista

La pantalla digital es fácil de usar y le ofrece información sobre el proceso de esterilización.

Calienta de forma suave y uniforme

Calienta de forma suave y uniforme

La comidas se calientan de forma uniforme y equilibrada y el sistema se apaga automáticamente para evitar que se sobrecalienten.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Excepción: no se recomienda su uso con la mamadera Philips Avent de polipropileno de 330ml.