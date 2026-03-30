Descontinuado
SCF274/34
220-240V
El esterilizador tiene un diseño inteligente, ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis mamaderas o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de accesorios pequeños, como chupetes y tetinas.
Una vez que el ciclo de esterilización finalice, y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips Avent se mantendrá esterilizado por hasta seis horas.
Con el esterilizador eléctrico Philips Avent, el contenido estará esterilizado en tan solo ocho minutos