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  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico

SCF274/34

Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
Esterilización hasta por 6 horas
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Rápido y fácil de usar

Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos

  • 220-240V

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

El esterilizador tiene un diseño inteligente, ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis mamaderas o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de accesorios pequeños, como chupetes y tetinas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 6 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 6 horas.

Una vez que el ciclo de esterilización finalice, y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips Avent se mantendrá esterilizado por hasta seis horas.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

Con el esterilizador eléctrico Philips Avent, el contenido estará esterilizado en tan solo ocho minutos

Especificaciones técnicas

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