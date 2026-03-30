Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

El esterilizador tiene un diseño inteligente, ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis mamaderas o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de accesorios pequeños, como chupetes y tetinas.