Descontinuado
SCF276/26
220-240V
Los productos con tecnología avanzada iQ Philips Avent son inteligentes y de rápida respuesta, diseñados para facilitar la alimentación y el cuidado de su bebé.
Mantiene el contenido esterilizado durante 24 horas si se repite el ciclo de esterilización. La opción de pausa le permite utilizar los accesorios esterilizados que necesite sin tener que interrumpir el ciclo.
La avanzada pantalla digital y las alertas sonoras la mantienen informada durante todo el ciclo de esterilización.