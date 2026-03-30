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  • Listo para usar en todo momento
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor digital

SCF276/26

Listo para usar en todo momento
El esterilizador a vapor digital Philips Avent funciona de forma rápida y continua, por lo que mantiene el contenido esterilizado hasta el momento de usarlo para darle más libertad a la mamá durante el día.
Ver todos los beneficios

Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

Listo para usar en todo momento

  • 220-240V

Tecnología iQ: la solución inteligente a todas sus necesidades

Tecnología iQ: la solución inteligente a todas sus necesidades

Los productos con tecnología avanzada iQ Philips Avent son inteligentes y de rápida respuesta, diseñados para facilitar la alimentación y el cuidado de su bebé.

Contenido esterilizado día y noche

Contenido esterilizado día y noche

Mantiene el contenido esterilizado durante 24 horas si se repite el ciclo de esterilización. La opción de pausa le permite utilizar los accesorios esterilizados que necesite sin tener que interrumpir el ciclo.

La pantalla digital le brinda toda la información que necesita

La pantalla digital le brinda toda la información que necesita

La avanzada pantalla digital y las alertas sonoras la mantienen informada durante todo el ciclo de esterilización.

Especificaciones técnicas

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