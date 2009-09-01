Ideal para viajes. Apto para la mayoría de los microondas.

El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y siempre tener mamaderas esterilizadas. Ahora, puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.