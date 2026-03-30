Descontinuado
SCF281/02
Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 2 minutos
Caben 4 mamaderas Philips Avent
Cabe en la mayoría de los microondas
El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.
Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.
El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.