Rápido esterilizador a vapor para el microondas

El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 mamaderas o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.