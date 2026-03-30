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  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF281/02

Rápido esterilizador a vapor para el microondas
El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 mamaderas o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.
Ver todos los beneficios

Para usar dentro o fuera de casa

Rápido esterilizador a vapor para el microondas

  • Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 mamaderas Philips Avent

  • Cabe en la mayoría de los microondas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

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