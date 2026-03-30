Descontinuado
SCF300/20
Incluye biberón de 125 ml
En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.
La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.
Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.