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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF300/20

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El exclusivo extractor de leche manual sin BPA SCF300/20 de Philips Avent le garantiza una eficacia mejorada, y se ha sido clínicamente probado que extrae más leche que un extractor eléctrico doble de hospital*.
Ver todos los beneficios

Extractor de leche inspirado en la naturaleza

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  • Incluye biberón de 125 ml

Exclusiva almohadilla masajeadora

Exclusiva almohadilla masajeadora

En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.

La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.