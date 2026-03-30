ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable
  • Un chupete ligero y transpirable

Philips Aventchupete ultra air

SCF344/20

Un chupete ligero y transpirable
Tranquilice a su bebé con un chupete que permite que su piel respire. El chupete Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes para mantener la piel seca. Su escudo ligero está diseñado para proporcionar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Un chupete ligero y transpirable

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

4 orificios de aireación extragrandes

4 orificios de aireación extragrandes

ultra air está diseñado para permitir el máximo flujo de aire y que la piel sensible de tu bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel del pequeño se mantiene más seca y calmada gracias al diseño transpirable de este chupete que crea el máximo flujo de aire.

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

El escudo ultra air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft para 0-6 meses y 6-18 meses.

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  4. Fabricante del año (2014)