SCF344/20
Permite que la piel de su bebé respire
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
ultra air está diseñado para permitir el máximo flujo de aire y que la piel sensible de tu bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca y calmada gracias al diseño transpirable de este chupete que crea el máximo flujo de aire.
El escudo ultra air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft para 0-6 meses y 6-18 meses.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Fabricante del año (2014)