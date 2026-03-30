Descontinuado
SCF355/00
Uniforme, sin zonas muy calientes
Calienta de forma rápida
Descongelación cuidadosa
También calienta comida para bebés
El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.
El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.
El calentador de mamadera dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.
Premios
En el caso de = < 150 ml (5 oz) de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Philips AVENT Classic/Natural de 260 ml (9 oz).
Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.