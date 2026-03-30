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Descontinuado

Philips AventCalientabiberones rápido

SCF355/00

1 premio

Nuestro calientabiberones más rápido
Ideal para esos días en los que no tiene tiempo, el calientabiberones Philips Avent calienta la leche de forma rápida y uniforme en tan solo tres minutos. Es fácil de utilizar y, además de calentar la comida del bebé, le permite descongelarla con un práctico ajuste.
Ver todos los beneficios

Calienta la leche de forma rápida y uniforme

Nuestro calientabiberones más rápido

  • Uniforme, sin zonas muy calientes

  • Calienta de forma rápida

  • Descongelación cuidadosa

  • También calienta comida para bebés

Calienta biberones en tres minutos

Calienta biberones en tres minutos

El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme

Calienta de forma rápida y uniforme

El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.

Función para descongelar delicadamente mamaderas

Función para descongelar delicadamente mamaderas

El calentador de mamadera dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612383
Avisos legales

  1. En el caso de = &lt; 150 ml (5 oz) de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Philips AVENT Classic/Natural de 260 ml (9 oz).

  2. Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.