Descontinuado
SCF565/27
2 mamaderas
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.