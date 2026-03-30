Descontinuado
SCF600/11
200 ml
Boquilla blanda 6m+
La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames
La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado
La boquilla suave y flexible es ideal para la transición del pecho o la mamadera al vaso
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.