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  • Facilita la transición de la mamadera al vaso
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Descontinuado

Philips AventVaso para niños

SCF600/11

Facilita la transición de la mamadera al vaso
Los vasos Magic de Philips Avent, libres de BPA, ofrecen un increíble sistema antiderrames que evita el goteo aun cuando se sacuden, se tiran o quedan recostados. Las bocas con válvula también puede colocarse en las mamaderas para evitar derrames.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Antiderrames, fácil uso

Facilita la transición de la mamadera al vaso

  • 200 ml

  • Boquilla blanda 6m+

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado

Boquilla suave y flexible para un comienzo fácil

Boquilla suave y flexible para un comienzo fácil

La boquilla suave y flexible es ideal para la transición del pecho o la mamadera al vaso

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 