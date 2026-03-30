ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte
  • Higiene en cualquier parte

Descontinuado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF600/12

Higiene en cualquier parte
Los vasos para niños de Philips Avent son un paso sencillo del biberón al vaso. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Antigoteo, fácil de beber

Higiene en cualquier parte

  • 200 ml

  • Boquilla blanda (6m+)

  • Con asas

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado

Boquilla suave y flexible para un comienzo fácil

Boquilla suave y flexible para un comienzo fácil

La boquilla suave y flexible es ideal para la transición del pecho o la mamadera al vaso

Asas anatómicas diseñadas para manos pequeñas

Asas anatómicas diseñadas para manos pequeñas

Las asas son anatómicas para que las sujeten manos pequeñas cómodamente. Son fáciles de ajustar o extraer para que los vasos puedan usarse con o sin asas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 