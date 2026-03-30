Descontinuado
SCF600/12
200 ml
Boquilla blanda (6m+)
Con asas
La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado
La boquilla suave y flexible es ideal para la transición del pecho o la mamadera al vaso
Las asas son anatómicas para que las sujeten manos pequeñas cómodamente. Son fáciles de ajustar o extraer para que los vasos puedan usarse con o sin asas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.