Higiene en cualquier parte

Los vasos para niños de Philips Avent son un paso sencillo del biberón al vaso. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.