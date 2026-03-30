Descontinuado
SCF602/01
260 ml
Boquilla 12m+
La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Boquilla resistente a las mordidas para que los chicos puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.