Descontinuado
SCF608/01
Higiene en cualquier parte
Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.
260 ml
Boquilla rígida (12m+)
Con asas
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.