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Descontinuado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF608/01

Higiene en cualquier parte

Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.

Ver todos los beneficios

Antigoteo, fácil de beber

Higiene en cualquier parte

  • 260 ml

  • Boquilla rígida (12m+)

  • Con asas

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

Especificaciones técnicas

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