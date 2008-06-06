Higiene en cualquier parte

Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.