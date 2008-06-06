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Descontinuado

Philips AventVaso decorado Avent

SCF609/01

Higiene en cualquier parte

Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.

Ver todos los beneficios

Vaso de flujo rápido antigoteo

Higiene en cualquier parte

  • 340 ml

  • Boquilla deportiva (18m+)

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

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