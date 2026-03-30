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  • El primer paso para dejar la mamadera
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Philips AventMamadera de entrenamiento

SCF625/01

El primer paso para dejar la mamadera
El vaso de entrenamiento Philips Avent incluye una boquilla blanda y asas de fácil agarre para que el bebé aprenda a beber de forma independiente.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Vaso con boquilla blanda

El primer paso para dejar la mamadera

  • 125 ml

Blanda

Blanda

Especialmente diseñados para encías delicadas

Incluye asas de entrenamiento

Colóquele asas a la mamadera con tetina de su bebé para que aprenda a tomar solo

Compatible con las mamaderas y los vasos Philips Avent

Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 