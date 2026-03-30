Descontinuado
SCF625/01
125 ml
Especialmente diseñados para encías delicadas
Colóquele asas a la mamadera con tetina de su bebé para que aprenda a tomar solo
Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.