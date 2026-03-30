Descontinuado
SCF627/17
1 mamadera
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama Philips Avent, excepto los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos que utilice los biberones Natural solo con tetinas Natural.
El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml, 125 ml, 260 ml y 330 ml. Los biberones están disponibles en paquetes individuales o múltiples.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE