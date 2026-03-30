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  • La manera natural de alimentación con mamadera
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Descontinuado

Philips AventMamadera Natural para bebés

SCF628/17

La manera natural de alimentación con mamadera
Nuestra nueva mamadera ayuda a que la alimentación sea más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Tetina Avent con diseño de pétalo

La manera natural de alimentación con mamadera

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con la gama Philips Avent Natural

Compatible con la gama Philips Avent Natural

El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama Philips Avent, excepto los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos que utilice los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Disponible en distintos tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml, 125 ml, 260 ml y 330 ml. Los biberones están disponibles en paquetes individuales o múltiples.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE