Descontinuado
SCF640/17
1 mamadera
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
La tetina de la mamadera Airflex Avent incorpora una válvula Airflex que imita el ritmo de succión natural del bebé.
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida los bebés alimentados con las mamaderas Avent sufrían menos cólicos que los bebés alimentados con mamaderas convencionales. (www.philips.com/Avent).
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.